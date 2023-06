Mauro Cezar critica declaração de Vidal por falta de espaço no Flamengo: ‘Está atacando o chefe’

Meio-campista disse que está 100% fisicamente e afirmou não entender escolhas do técnico Jorge Sampaoli

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira criticou Arturo Vidal por declaração à imprensa chilena



Arturo Vidal voltou a polemizar na última segunda-feira, 12, ao declarar que deixará o Flamengo ainda neste ano por não receber muitas oportunidades. Em entrevista ao jornal “La Tercera”, o chileno disse que está 100% fisicamente e comentou que não sabe o motivo por ser pouco escalado pelo técnico Jorge Sampaoli. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Cezar Pereira criticou a conduta do meio-campista. Para o jornalista da JP, a postura do volante não foi profissional. “Essa declaração é muito séria. Ele está atacando o chefe dele, que é o técnico. E com base no quê? Ele pode estar 100%, mas isso não basta. Alguns jogadores estão melhores do que ele. Fora que o Sampaoli trabalhou com o Vidal na seleção chilena”, pontuou Mauro. Contratado na metade de 2022, o badalado jogador participou das campanhas dos títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Ao todo, ele soma 51 jogos, com dois gols e três assistências no período.