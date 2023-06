São Paulo não entra em acordo com Marinho e desiste de negociação com atacante do Flamengo

De acordo com informações obtidas pelo repórter Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, o jogador não aceitou a proposta salarial feita pelo Tricolor

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano



O São Paulo desistiu da negociação envolvendo o atacante Marinho, do Flamengo. De acordo com informações obtidas pelo repórter Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, o jogador não aceitou a proposta salarial feita pelo Tricolor. A diretoria ainda tentou seduzir o atleta aumentando o período de contrato de um para dois anos, mas não conseguiu fechar um acordo. Afastado do Rubro-Negro por um caso de indisciplina no fim do mês passado, o veterano espera propostas do Mundo Árabe neste momento. A equipe de Dorival Júnior, por sua vez, segue em busca de um velocista para jogar pelo lado dos campos. Atualmente, apenas David reúne tais características entre os atacantes do plantel.