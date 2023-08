Flamengo minimiza briga entre Gerson e Varela: ‘Faz parte de um treino disputado’ 

Diretoria do Rubro-Negro ainda disse que a preparação para o jogo desta quarta-feira, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, ‘segue normalmente’

ARTHUR MIRANDA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gerson comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Internacional



A diretoria do Flamengo minimizou as agressões físicas entre Gerson e Guillermo Varela, ocorridas na manhã desta terça-feira, 15, no Ninho do Urubu. Em nota, o Rubro-Negro chamou a briga de “entrevero” e classificou a situação como “parte de um treino disputado”. O texto ainda diz que a preparação para o jogo de amanhã, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, “segue normalmente”. Desta forma, os dois jogadores envolvidos na confusão serão relacionados para o duelo válido pela rodada de volta da semifinal – na ida, os flamenguistas ganharam por 2 a 0, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O lateral uruguaio, entretanto, ficou com nariz fraturado após levar um soco do meio-campista brasileiro. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente”, diz o comunicado do clube. Até o momento, os atletas não se posicionaram sobre o caso.