Mauro Cezar critica Vidal por declarações sobre o Flamengo: ‘Fazendo média com a torcida’ 

Para o jornalista do Grupo Jovem Pan, a fala do chileno trata-se de uma estratégia de carreira do atleta, que já tem 34 anos e está em fim de ciclo na Europa

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter/@kigarturo23/Flamengo Mauro Cezar Pereira criticou Vidal por declarações envolvendo o Flamengo



O meio-campista Arturo Vidal “enlouqueceu” a torcida do Flamengo mais uma vez, na última segunda-feira, 14, ao reafirmar sua vontade em vestir as cores do time rubro-negro. Em entrevista à “TNT Sports”, do Chile, o volante da Inter de Milão disse que gostaria de “ganhar tudo” na equipe carioca. Para o jornalista Mauro Cezar Pereira, no entanto, a declaração trata-se de uma estratégia de carreira do chileno, que já tem 34 anos e está em fim de ciclo na Europa. Durante o programa “Bate-Pronto” desta quarta, o comentarista afirmou que o negócio não deveria animar a diretoria flamenguista.

“Ele fica jogando algo para se preparar para uma pré-aposentadoria na América do Sul, para ficar perto do Chile. Aí, quando ele estiver no Flamengo, ele foge para o Chile, bate o carro e faz aquelas bobagens. Depois, volta para o Rio de Janeiro e joga futebol. O Vidal não quer vir para o Flamengo, ele está usando o clube para fazer média com a torcida, gerar engajamento e preparar o terreno para uma quase aposentadoria. Ele vai ganhar bem aqui. Você acha que ele aceitaria uma proposta de 100 mil euros por mês? Eu duvido! Nem que a Inter liberasse ele hoje”, comentou Mauro Cezar Pereira, analisando a situação do atleta, que tem contrato com a Inter de Milão até o fim de junho deste ano.

“Eu jamais pagaria R$ 1,5 milhão para um jogador como ele, ainda mais com essa idade. É um jogador com um histórico de problemas extracampo, além de que a chegada dele seria a de mais um atleta veterano em um elenco cheio de veteranos. Desconfio demais desse tipo de jogador. Lembram do Poldoski? Por quê eles não se apaixonam pelo América-RJ ou pela Portuguesa? Não! Querem jogar no Flamengo, no Corinthians… Eu lembro que o Vidal já elogiou o América do México, um dos maiores do país e que também tem muito dinheiro e torcida. Eu não embarcou nessa! Isso é uma estratégia para pressionar os dirigentes do Flamengo. Se ele quisesse, falaria com o empresário dele, não na rede social”, continuou o jornalista da JP.

