Mauro Cezar diz que Flamengo tem ‘obrigação’ de ficar atento em Marcelo Gallardo

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, o jornalista disse que o argentino é o nome ideal para uma eventual saída de Dorival Júnior

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira falou sobre a saída de Marcelo Gallardo do River Plate



O comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, afirmou nesta sexta-feira, 14, que o Flamengo tem a “obrigação” de procurar Marcelo Gallardo, treinador que anunciou sua saída do River Plate ao final do ano. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista disse que o argentino é o nome ideal para uma eventual saída de Dorival Júnior. “O Flamengo tem obrigação de ficar atento a isso. Existem duas situações neste fim de ano: a primeira é o Dorival Júnior fracassar nas finais da Copa do Brasil e Libertadores, sendo demitido ou não tendo o contrato renovado. A outra é ele ganhar tudo e ser chamado para comandar a seleção brasileira. Então o Flamengo pode voltar a procurar um técnico em breve. Por isso, a diretoria deve procurar o Gallardo. É preciso saber se ele tem interesse em continuar trabalhando na América do Sul. Para mim, ele é o melhor técnico trabalhando no continente. Não vejo nenhum problema nisso. ‘Ah, mas e o Dorival?’. Se ele for chamado pela CBF, duvido que ele não converse. É do jogo e faz parte do mercado. Agora, sobre o Gallardo, ele tem uma coisa em comum com o Jorge Jesus: é preciso entregar a chave do centro de treinamento para o homem. Ele manda em tudo! Eu acho isso bom porque o Gallardo é ótimo”, disse.

Contratado pelo River Plate em 2014, Marcelo Gallardo foi fundamental na reconstrução do clube, que havia acabado de subir para a 1ª divisão do Campeonato Argentino. Em oito temporadas, o treinador levou os “Millionários” a quase todos títulos possíveis, incluindo duas Libertadores da América (2015 e 2018), uma Sul-Americana (2014), um Argentino (2021), três Copas da Argentina (2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019), entre outros. Neste ano, no entanto, o comandante perdeu diversos jogadores para o mercado exterior, como o centroavante Julián Álvarez, negociado com o Manchester City. Como consequência, o time caiu de rendimento e passou a não brigar por taças.