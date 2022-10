Marcelo Gallardo anuncia que deixará o River Plate ao final de 2022

Em breve comunicado, o treinador falou em ‘fim de ciclo’ e não deu pistas de onde trabalhará a partir do ano que vem

Divulgação/River Plate Marcelo Gallardo vai ficar no River Plate até o fim de 2022



Marcelo Gallardo convocou a imprensa na tarde desta quinta-feira, 13, para anunciar que ficará no comando do River Plate apenas até o fim de seu contrato, válido até dezembro deste ano. Em breve comunicado, o treinador afirmou que este é o “fim de um ciclo” e não deu pistas de onde trabalhará a partir do ano que vem. Contratado em 2014, o técnico assumiu os “Millionários” na 2ª divisão do Argentino e foi responsável por uma grande reestruturação do clube. Sob o seu comando, a equipe retomou o caminho das glórias, vencendo quase todos os títulos possíveis. Ao todo, foram 13 conquistas nas últimas oito temporadas, sendo duas da Libertadores da América (2015 e 2018), uma da Sul-Americana (2014), uma do Argentino (2021), três da Copa Argentina (2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019), entre outras. Gallardo vivia a expectativa de assumir a seleção albiceleste, mas viu a Associação de Futebol Argentino (AFA) renovar com Lionel Scaloni até a Copa do Mundo de 2026. Assim, o comandante pode trilhar uma carreira na Europa ou continuar no futebol sul-americano.

“Comunico que é o final do contrato, já não sigo mais no clube. É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida. É um momento muito delicado para me expressar. Darei uma breve pausa. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim”, disse Marcelo Gallardo, em anúncio feito no Monumental de Núñez, casa do River Plate. “Tudo tem um final. É o momento de encerrar um ciclo lindo, muito valioso. Agradeço por último à torcida, por cada pequena homenagem que me fez ao entrar em campo, por todos esses anos”, acrescentou o técnico, que também foi vitorioso no time em seus tempos de jogador – ele participou do título da Libertadores de 1996.