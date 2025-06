Mauro Cezar elogia Botafogo após ‘vitória histórica’ sobre o PSG: ‘Atuação defensiva excelente’

Programa Bate Pronto, da Jovem Pan News, destacou o triunfo da equipe carioca sobre a poderosa equipe francesa na Copa do Mundo de Clubes

Vitor Silva/Botafogo. Barboza comemora a vitória do Botafogo sobre o PSG no estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos EUA



O Botafogo alcançou uma vitória histórica ao vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em um confronto que evidenciou a capacidade do time brasileiro de se adaptar a adversários tecnicamente superiores. A partida, realizada em solo norte-americano, destacou a estratégia defensiva eficaz do Alvinegro, que, apesar de ter apenas 25% de posse de bola, conseguiu neutralizar as ações ofensivas do PSG. Este triunfo coloca o Botafogo em uma posição confortável em seu grupo no Mundial de Clubes, permitindo até mesmo uma derrota por dois gols contra o Atlético de Madrid para ainda se classificar para a próxima fase. O programa Bate Pronto destacou o histórico triunfo da equipe carioca.

A atuação do Botafogo foi amplamente elogiada por sua organização e concentração, elementos essenciais para enfrentar um time do calibre do PSG. Durante o jogo, o técnico Luis Enrique, do PSG, tentou ajustar sua equipe, mas não conseguiu superar a defesa bem postada do Fogão. “É uma vitória histórica do Botafogo”, declarou o comentarista Mauro Cezar Pereira, da Jovem Pan News. “Atuação defensiva [do Botafogo] excelente. O PSG não criou quase nada. Foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou”, acrescentou. “O que o Botafogo fez hoje é muito maior do que qualquer um dos outros brasileiros — Flamengo, Palmeiras e Fluminense — fez, obviamente”.

Esta vitória não apenas melhora as chances de classificação do Botafogo, mas também serve como um lembrete de que times sul-americanos podem competir em alto nível contra equipes europeias, mesmo que em condições específicas. “Essa competição é para se aproveitar e curtir. É a oportunidade de enfrentar adversários que, normalmente, ninguém consegue se enfrentar”, destacou Mauro Cezar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar do triunfo, Mauro Cezar alerta que essa vitória não deve mascarar os desafios enfrentados pelo futebol brasileiro em termos de organização e qualidade técnica. A diferença financeira entre clubes europeus e sul-americanos continua a ser um fator determinante, com os europeus frequentemente adquirindo os melhores talentos da América do Sul. No entanto, a vitória do Botafogo demonstra que, com a estratégia certa e alta concentração, é possível alcançar resultados significativos, mesmo contra adversários mais fortes.

Assista ao comentário de Mauro Cezar no Bate Pronto