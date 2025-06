Botafogo cresce contra o PSG, vence com gol de Igor Jesus e encaminha vaga no Mundial de Clubes

Time carioca jogou de igual para igual com a equipe européia e conseguiu segurar a pressão, indo para o último jogo dependendo de um empate para ficar com a primeira posição do Grupo B

Photo by YURI CORTEZ / AFP Atacante brasileiro #99 do Botafogo, Igor Jesus, comemora após marcar o primeiro gol durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre o Paris Saint-Germain da França e o Botafogo do Brasil no estádio Rose Bowl, em Los Angeles



PSG e Botafogo era uma dos jogos mais esperados do Mundial de Clubes. Afinal, os atuais campeãs da Champions League e uma das apostas para ficar com o título da competição, era o grande favorito do jogo e vinha de seis jogos de invencibilidade e 21 gols marcados, sendo quatro apenas na partida de estreia, contra o Atlético de Madrid. Uma vitória dos brasileiros, deixava o time mais confortável para a próxima e última rodada, já que enfrenta o time espanhol, que derrotou o Seattle Sounds e se redimiu na competição. E foi exatamente isso que aconteceu. Em grande estilo e jogando de igual para igual, o time carioca bateu os parisienses por 1 a 0. Só que para isso, foi preciso superar a pressão do time dos europeus, porque, conforme o esperado, o PSG começou pressionando o Botafogo e teve duas boas chances de abrir o placar com menos de 10 minutos de jogo, ambas com georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Uma foi ao um minutos 19 segundo, quando, dentro da área, trouxa para dentro e chutou colocado, mas John defendeu. A segunda jogada foi bem parecida, mas mais uma vez o goleiro brasileiro levou a melhor.

O Botafogo conseguiu chegar ao gol adversário com Arthur, mas Donnarumma defendeu o chute sem dificuldades. Apesar da chance do glorioso, o PSG seguiu dominando o jogo e alugando a área adversária, mas aos 35 minutos, após uma arrancada de Igor Jesus, o Botafogo abriu o placar. Igor Jesus chutou e contou com o desvio em Pacho para matar o goleiro e parar no fundo do gol. Na volta para o segundo tempo, o primeiro chute a gol foi o time brasileiro, com Alex Teles, mas chutou fraco na finalização. O gol fez com que o time carioca equilibrasse a partida e tirasse a vantagem da equipe parisiense. No lance seguinte, em uma cobrança de escanteio, o PSG quase abriu o placar, mas parou em John.

Savarino, de cabeça, teve uma grande chance de ampliar para o Botafogo, mas não foi feliz na finalização. Com o equilíbrio do jogo e o time brasileiro levando perigo, Luis Enrique mexe no time, trocou quatro jogadores de uma única vez. Colocou Nuno Mendes João Neves, Barcola e Ruiz. Renato Paiva, técnico do Botafogo, também mexeu. Colocou Cuiabano e Santi Rodríguez no lugar de Savarino e Alex Teles. O PSG chegou a empatar o jogo com Bartola, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou a marcação. As mudanças mantiveram o estilo de jogo, com os times buscando o resultado. O Botafogo apostando em um contra-ataque, enquanto o PSG pressionava. Os minutos finais do jogo, inclusive, foram de domínio dos europeus. Já nos acréscimos, Khvicha Kvaratskhelia, em uma cobrança de falta, levou perigo ao gol de John, mas a bola foi para fora.

Com o resultado, o Botafogo chega para o último jogo dependendo apenas de um empate para ficar com a primeira colocação do grupo. A próxima partida está marcada para o dia 23 de junho.