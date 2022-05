Mauro Cezar explica como Flamengo irá lidar com atrito entre Diego Alves e Paulo Sousa; confira

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, o jornalista contou qual será o posicionamento diretoria flamenguista na entrevista coletiva que acontecerá após o jogo diante do Goiás, marcado para este sábado, 21

Jovem Pan Esportes Mauro Cezar Pereira durante participação no programa Bate-Pronto



Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, explicou nesta sexta-feira, 20, que o Flamengo decidiu tentar colocar “panos quentes” no atrito entre o goleiro Diego Alves e o técnico Paulo Sousa. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista contou que a diretoria irá conceder uma entrevista coletiva após o jogo diante do Goiás, marcado para este sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia da cúpula flamenguista é contornar a situação e esperar o contrato do arqueiro terminar.

“Eu falei com uma fonte… Pelo que eu entendi, vão tentar colocar panos quentes. A ideia é apaziguar a situação as coisas até o sábado e seguir adiante, até porque o contrato do Diego Alves vai até o final do ano, em novembro. Vão tentar uma desculpa do tipo: ‘Foi um mal entendido’. Isso daí, claro, não vai ficar bom. O Diego não vai jogar em hipótese alguma. Só vai jogar se o técnico cair”, revelou Mauro Cezar Pereira, entendendo que este não é o melhor caminho. “Minha avaliação é técnica. Como ele não está dando retorno técnico, precisa sair”, continuou.

