Mauro Cezar vê Corinthians ‘sem estratégia’ em empate contra o Fluminense: ‘Foi dominado’ 

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira criticou o desempenho do Corinthians no empate com o Fluminense



O Corinthians conseguiu um bom resultado na noite da última quarta-feira, 24, ao empatar em 2 a 2 com o Fluminense, na rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil 2022. Mesmo sem apresentar um futebol vistoso, o Timão buscou a igualdade nos minutos finais, jogando por uma vitória simples na partida de volta, marcada para 15 de setembro, na Neo Química Arena. Apesar disso, o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, criticou a equipe comandada por Vitor Pereira. “O Corinthians jogou muito mal ontem. Foi uma partida fraquíssima, sendo totalmente dominado no segundo tempo. O Fluminense poderia ter feito o terceiro gol, mas não aproveitou o volume que teve. O Fernando Diniz não teve nada a ver com os dois gols. No primeiro, o Nonato erra um passe primário. Já no final do jogo, o glorioso Michel Araújo tentou dar um chutão, mas deu um peteleco e entregou para o adversário. O placar foi muito diferente do que foi o jogo”, analisou durante o programa “Bate-Pronto”. “O Fluminense foi muito superior ao Corinthians, que estava feliz com a derrota por 2 a 1. O Corinthians jogou mal! De novo, o time teve mais resultado do que desempenho. Se jogar assim em Itaquera, corre o risco de ser eliminado em casa. Não conseguiu se impor, ficou acuado e foi dominado completamente. Não teve estratégia nenhuma!”, acrescentou.

