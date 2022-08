Corinthians empata no fim com o Fluminense e semifinal segue aberta na Copa do Brasil

Cariocas fizeram gols ‘relâmpago’ no início dos dois tempos e o Timão foi buscar o resultado em 2 a 2

MAURíCIO PINGO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Fluminense decidem vaga à final em 15 de setembro, na Neo Química Arena



As semifinais da Copa do Brasil começaram nesta quarta-feira, 24. O Fluminense recebeu o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida e empatou por 2 a 2, tendo saído na frente as duas vezes. O time carioca fez gols ‘relâmpago’ no início dos dois tempos. O Corinthians nem tinha tocado na bola ainda e aos 46 segundos, Fagner fez pênalti em Arias. Com auxílio do VAR, a arbitragem marcou e Paulo Henrique Ganso converteu. O duelo foi se equilibrando e aos 23 minutos, Yuri Alberto fez bom passe para Renato Augusto que chutou cruzado e empatou. Cano ainda teve grande chance, de cabeça, e Cássio fez ótima defesa. No segundo tempo, no primeiro minuto, Arias acertou de primeira de fora da área e ampliou novamente para o Tricolor das Laranjeiras. Aos 44 minutos, Roger Guedes chutou cruzado e deixou tudo igual de novo. O resultado deixa tudo aberto para a partida de volta no dia 15 de setembro, na Neo Química Arena, às 20h (horário de Brasília).