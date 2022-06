Flamengo mantém liderança como clube de maior torcida do Brasil; veja ranking 

De acordo com o estudo, 24% dos brasileiros torcem para o Rubro-Negro; Corinthians, São Paulo e Palmeiras aparecem logo atrás do time carioca

Alexandre Vidal / Flamengo Torcida do Flamengo é a maior do Brasil, de acordo com a pesquisa da Sport Track



O Flamengo segue como clube de maior torcida do país, indicou a pesquisa da Sport Track divulgada nesta terça-feira, 14, em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP. De acordo com o estudo, 24% dos brasileiros torcem para o Rubro-Negro – o número mostra o aumento no número de apaixonados pelo time carioca. Logo atrás, aparecem Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%). No levantamento, chama atenção o Grêmio na quinta colocação (4,7%), à frente de Vasco (4,1%). Segundo os organizadores da pesquisa, foram ouvidas entre 2.200 e 2.250 pessoas acima de 16 anos no final do ano passado de forma digital.

Veja o ranking das torcidas abaixo: