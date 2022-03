Nilson Cesar revela conversa com Rogério Ceni e bastidores do São Paulo

O técnico do Tricolor falou com o narrador do Grupo Jovem Pan em meio ao mata-mata do Paulistão e mandou um recado para Vampeta, ex-companheiro de seleção brasileira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni falou com Nilson Cesar em meio ao mata-mata do Paulista



O São Paulo garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista, na noite da última terça-feira, 22, ao golear o São Bernardo, em pleno Morumbi. Em meio ao mata-mata do Estadual, o treinador são-paulino Rogério Ceni bateu um papo com o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, e confidenciou um pouco de seu cotidiano no retorno ao clube paulista. “O Rogério está dormindo no CT da Barra Funda. Eu me encontrei com ele ontem, batemos um papo e ele disse que está dormindo lá”, contou o locutor no programa “Bate-Pronto”, da JP.

De acordo com Nilson Cesar, o treinador do Tricolor contou que uma conversa no início da temporada com os jogadores mudou o astral do time, que lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Além disso, Ceni teceu elogios ao meio-campista Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão no tornozelo e deve continuar sendo baixa na equipe são-paulina na semifinal do Paulista. “O São Paulo está melhorando porque ele colocou na cabeça dos jogadores que é preciso correr! Ou corre ou dá área. A conversa do início da temporada foi assim”, contou Nilson Cesar. “O Ceni me disse que o Gabriel Sara corre a mesma coisa que os jogadores do Liverpool. Ele me explicou em números isso. É a mesma intensidade dos atletas que o Klopp treina”, continuou.

Além disso, Rogério Ceni mandou um recado para outro profissional da Jovem Pan, o comentarista Vampeta, seu ex-companheiro de seleção brasileira. “Ele disse para você, Vampeta, colocá-lo no grupo do WhatsApp dos campeões do penta urgente. Ele disse que teria o maior prazer de participar. ‘Fala para me colocar urgente!'”, revelou o locutor. De folga, o treinador voltará às atividades no clube na próxima quarta-feira, 24.

Assista ao debate abaixo: