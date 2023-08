Pilhado detona seleção feminina após eliminação precoce na Copa do Mundo: ‘Muito choro e pouco futebol’

Jornalista do Grupo Jovem Pan reprovou o desempenho da equipe de Pia Sundhage no Mundial de 2023

Reprodução/Jovem Pan Thiago Asmar criticou a seleção brasileira feminina após a queda precoce na Copa do Mundo 2023



O jornalista Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, detonou a campanha da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Logo após o Brasil empatar com a Jamaica e ser eliminado na fase de grupos, o “Pilhado”, como é conhecido o apresentador, fez duras críticas. “A seleção feminina… Tem uma ‘babação’ na seleção feminina, que nunca ganhou nada, não tem título nenhum e tem a Marta parando. E chora de novo. Muito choro e pouco futebol. Perdeu a vaga para a Jamaica! Tem muita lacração em cima. Futebol, que é bom, é pouquíssimo”, disparou, ao longo do programa “Bate-Pronto”. “A seleção feminina ainda não é nada no futebol. Nunca ganhou nada! Nós tornamos heróis pessoas que não ganharam nada. Perdeu para uma equipe, que fez vaquinha para ir ao Mundial. O Brasil nunca ganhou nada e coleciona vergonhas na história. Eu não entendo o medo por criticar a seleção feminina”, acrescentou.

Com o resultado, o Brasil repetiu as campanhas das Copas de 1991 e 1995, quando também caiu na primeira fase. Ainda sem título do Mundial, a seleção brasileira tem como melhor resultado o vice-campeonato da edição de 2007. “Não jogaram nada e ainda participaram de um ‘oba oba’, já que participaram de várias campanhas de propaganda”, comentou Pilhado. “Falaram que agora tem estrutura… Isso graças ao futebol masculino. E detalhe: o Brasil fez um gol bonito contra o Panamá e falaram em futebol arte. Foi eliminado com uma baita estrutura e investimento!”, finalizou.