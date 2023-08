Lenda do atletismo, Usain Bolt comemora classificação da Jamaica sobre o Brasil: ‘Histórico’ 

Seleção jamaicana garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Feminina com um empate em 0 a 0 diante da Canarinho

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Usain Bolt foi campeão olímpico na Rio-2016



A Jamaica fez história ao se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. Depois de empatar com a França e ganhar do Panamá, a seleção caribenha segurou um 0 a 0 com o Brasil, nesta quarta-feira, 2. Lenda do atletismo mundial, o velocista Usain Bolt comemorou o resultado nas redes sociais. “Histórico. Parabéns, garotas”, escreveu o jamaicano, postando uma foto da equipe nacional. Segunda colocada do Grupo F, a Jamaica conhecerá sua adversária no mata-mata na manhã desta quinta-feira, 3. A rival será a líder da chave H, que tem a Colômbia na primeira colocação – as sul-americanas precisam de apenas um empate com a Coreia do Sul para confirmar a posição.