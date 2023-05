Pilhado diz que Arrascaeta, do Flamengo, tem lesões dificílimas de serem curadas

Meio-campista participou de apenas 19 das 34 partidas com a camisa do Rubro-Negro e completou apenas 50% dos jogos que iniciou

NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta vem convivendo com lesões nesta temporada



O meio-campista Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, está com dificuldade de emplacar uma grande sequência desde o fim de 2022, quando pouco participou da campanha do Uruguai na Copa do Mundo – a seleção celeste foi eliminada na fase de grupos do Catar, com o armador sendo titular apenas na última partida. Nesta temporada, o meia participou de apenas 19 das 34 partidas com a camisa do Rubro-Negro e completou apenas 50% dos jogos que iniciou. Segundo informações do jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, o problema do uruguaio é mais grave que o esperado. Durante o programa “Bate-Pronto” desta sexta-feira, 26, o apresentador disse que o jogador sofre com uma grave lesão no músculo posterior da coxa. Conforme a apuração, a contusão é difícil de ser tratada e deve atrapalhar o atleta por mais algum tempo.

“Arrascaeta tem lesões dificílimas de serem curadas. É informação! Falam muito do púbis, mas a coxa é o maior problema. É informação de pessoas fortes dentro do Flamengo. Ele tem um músculo posterior, do interior da coxa, cheio de sequelas e lesões que dificultam a performance. Falei com alguns médicos, que disseram: para ele ter uma lesão no púbis e outra antiga na coxa, isso mostra que tem grande desequilíbrio muscular”, disse Pilhado. O meio-campista, inclusive, é dúvida para o duelo diante do Cruzeiro, marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.