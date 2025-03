Pilhado e Vampeta criticam ausência de Endrick da convocação da seleção brasileira para jogos das Eliminatórias

Jogador do Real Madrid ficou fora da lista dos 23 atletas que disputarão os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Reprodução/Jovem Pan News Vampeta e Pilhado discutem a convocação de Dorival Júnior no "Bate-Pronto"



A ausência de Endrick na seleção brasileira tem gerado debates acalorados entre especialistas e torcedores. Considerado um dos maiores talentos da nova geração do futebol brasileiro, o atacante, que atualmente joga pelo Real Madrid, não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção. A decisão tem sido vista por muitos como uma falha técnica, já que Endrick tem se destacado em seu clube e, na visão dos comentaristas do Bate-Pronto, da Jovem Pan News, poderia contribuir significativamente para a equipe nacional.

A ausência do jovem jogador levanta questões sobre os critérios de seleção adotados por Dorival, especialmente devido à convocação de jogadores sem o mesmo “peso” do ex-palmeirense, como Matheus Cunha e João Pedro, como destacou o apresentador Thiago Asmar, o Pilhado. “A decisão de Dorival foi comparada com a convocação de Dunga em 2010, quando o técnico não levou Neymar e Ganso para a Copa do Mundo. Vampeta também não gostou da ausência de Endrick na lista para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação de Neymar também foi motivo de discussão. Após uma lesão séria, o jogador voltou a jogar pelo Santos, mas sua convocação para a seleção é vista com cautela. Os especialistas argumentam que, apesar de seu talento inegável, Neymar ainda não está em sua melhor forma física para enfrentar seleções fortes como Colômbia e Argentina. A decisão de convocá-lo pode ser precipitada, considerando o nível de competitividade dos jogos das Eliminatórias.

Confira o debate no Bate-Pronto

*Reportagem produzida com auxílio de IA