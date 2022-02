Saiba quanto Vitor Pereira e sua comissão técnica vão receber no Corinthians

O treinador e seus auxiliares terão os vencimentos mais altos do futebol brasileiro, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan

ARIS MESSINIS / AFP Vitor Pereira é o novo treinador do Corinthians



O Corinthians confirmou na tarde desta quarta-feira, 23, que Vitor Pereira será o seu treinador até o fim da temporada 2022. Com passagens por Porto (Portugal), Al Ahli (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia), Fenerbahçe (Turquia), Munique 1880 (Alemanha) e Shangai SIPG (China), o técnico e sua comissão técnica terão os vencimentos mais altos do futebol brasileiro. De acordo com apuração do jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Alvinegro paulista desembolsará R$ 1,7 milhão por mês para os novos funcionários – considerando o 13º salário e férias, o montante chega a R$ 24 milhões. “Eu conversei com alguns colegas de Portugal e bateu a informação com colegas daqui. Dá cerca de 3,5 milhões de euros por ano. É a comissão técnica mais cara do Brasil”, informou o comentarista.

“O valor é inferior ao que o Flamengo pagou em 2019 para contratar Jorge Jesus. Paulo Sousa e Abel Ferreira custam menos para Flamengo e Palmeiras, respectivamente. É a comissão mais cara de um clube que deve R$ 1 bilhão, fora o estádio, e que não publica um balancete desde setembro do ano passado. Tecnicamente, excelente escolha. É a melhor possível! Na parte financeira, é outra coisa. O dirigente, quando faz esse tipo de contratação, ele se esconde atrás da paixão do torcedor, que é imediatista e quer o resultado. Eu vou ser xingado pela torcida porque sou um jornalista e estou fazendo o meu trabalho, mas o Corinthians deveria pagar suas dívidas. Se você deve R$ 1 bilhão ou perto disso, tem gente que quer receber. Aí o clube não paga e fecha com uma comissão de quase 24 milhões por ano”, analisou durante o programa “Bate-Pronto”.