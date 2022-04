Vampeta analisa crise no Flamengo antes de estreia na Libertadores: ‘É muita marra’

No entendimento de Vampeta, o Rubro-Negro também não pode entrar em crise a cada título não conquistado

Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, analisou nesta terça-feira, 5, a crise instaurada no Flamengo com a “panela” formada por alguns jogadores para derrubar o técnico Paulo Sousa. De acordo com o ex-jogador, existe um clima tenso antes da estreia do Rubro-Negro na Libertadores da América, marcada para hoje, diante do Sporting Cristal, no Peru. “Com portão fechado ou aberto, o Flamengo chega pressionado. Existe a panela, briga entre jogadores e discussão do Paulo Sousa com o grupo. Então, existe muita pressão para este jogo. O técnico está balançado com menos de três meses. É preciso vencer para afastar essa ‘fumaça'”, disse durante o programa “Bate-Pronto”.

No entendimento de Vampeta, o Flamengo também não pode entrar em crise a cada título não conquistado – no último sábado, o time foi vice do Carioca. “Parece que só o Flamengo faz investimento no país. A gente tem o Atlético-MG, que conta com os mecenas para fazer investimento, e o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores da América. E tem o Flamengo, que tem essa marra. Parece que só ele gasta dinheiro na América do Sul. Só ele tem receita no futebol brasileiro. Não é assim! Nos últimos anos, o Flamengo vem brigando por tudo. Só que existe uma concorrência, que vai aumentar com os investimentos que River Plate e Boca Juniors estão fazendo.

