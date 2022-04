Vampeta analisa grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022 e prevê dificuldade; assista 

No sorteio realizado em Doha, no Catar, nesta sexta-feira, 1º, o time de Tite soube que irá enfrentar Suíça, Sérvia e Camarões na fase de grupos

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Vampeta analisou o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022



Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Vampeta não vê o Brasil com tanta sorte assim na Copa de 2022. No sorteio realizado em Doha, no Catar, nesta sexta-feira, 1º, o time de Tite soube que irá enfrentar Suíça, Sérvia e Camarões na fase de grupos. Para o comentarista do Grupo Jovem Pan, a Canarinho terá dificuldade. “Acompanhando as Eliminatórias Europeias e a Copa Africana de Nações, esse grupo é mais difícil que o da Copa do Mundo passada. Vejo Camarões dificultando mais do que a Costa Rica, que estava na nossa chave em 2018. A Sérvia tem o atacante que é um dos mais caros do mundo, o Vlahovic, da Juventus”, disse durante o programa “Bate-Pronto”.

“É um grupo complicado! A Suíça tem muito imigrante, jogadores de todas as partes do mundo e que fizeram bonito na Euro”, acrescentou o Vampeta, lembrando que os suíços eliminaram a França na Eurocopa do ano passado. Mesmo assim, Vampeta disse que acredita na classificação da seleção brasileira e das favoritas ao título, como França, Argentina, Alemanha, Portugal, Inglaterra e Holanda para as oitavas de final. “Não tem nenhum grupo da morte”, ressaltou o comentarista da JP.

