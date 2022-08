Vampeta critica trabalho de Vitor Pereira no Corinthians e projeta duelos com o Fluminense; confira 

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, o ex-jogador reprovou o rodízio adotado pelo técnico português no Timão, ressaltando a instabilidade da equipe na reta final da temporada 2022

Comentarista do Grupo Jovem Pan e ídolo do Corinthians, Vampeta criticou o trabalho de Vitor Pereira nesta terça-feira, 23. Durante o programa “Bate-Pronto”, o ex-jogador reprovou o rodízio adotado pelo técnico português no Timão, ressaltando a instabilidade do time na reta final da temporada 2022. “Sinceramente, não gosto do trabalho do Vitor Pereira. Não gosto! Quando a gente fala de plantéis, como do Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, de fato, estão à frente do Corinthians. Ainda assim, o treinador tem jogadores importantes à disposição. O Corinthians poderia estar jogando melhor! Jogou bem contra o Atlético-GO, mas, logo na sequência, poupa todos os atletas e perde para o Fortaleza. Meu irmão, esses jogadores são de vidro ou de plástico? Eles têm um salário bom por merecimento, mas dá para jogar duas vezes por semana. Tem que fazer sacrifícios na vida”, disparou o Velho Vamp, que também projetou as partidas contra o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil – a primeira acontece nesta quarta-feira, 24, no Maracanã. “Agora, sobre os duelos com o Fluminense, acho que vão ser equilibrados. Não vai ter goleada no Maracanã, por exemplo. Vai ficar para o segundo jogo. Vamos ter empates ou diferença mínima de gols”, acrescentou.