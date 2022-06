Vampeta fala de 20 anos do penta, cita hipocrisia de Kaká e revela como está lucrando com cambalhotas

O comentarista do Grupo Jovem Pan contou que todo o elenco vencedor foi convidado pela CBF para um jantar na noite de hoje, na sede da entidade, no Rio de Janeiro

Vampeta durante programa no 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O pentacampeonato mundial da seleção brasileira, conquistado na Copa de 2002, está completando vinte anos nesta quinta-feira, 30. No aniversário do título obtido na Coreia do Sul e no Japão, o ex-jogadores e comentarista Vampeta, que esteve naquele grupo campeão, contou que todo o elenco vencedor foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para um jantar na noite de hoje, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Durante o programa “Bate-Pronto”, o profissional da Jovem Pan também recordou o icônico momento em que desceu a rampa do Palácio do Planalto dando cambalhotas.

Segundo Vampeta, vinte anos após o título mundial, ele não somente é lembrado pelo incidente, como vem lucrando ao fazer propagandas. “Eu estava ‘mamado’ [bêbado], sim. Depois que eu ganhei, associaram as cambalhotas com a bebida e eu passei a fazer comerciais de marcas de bebidas alcoólicas. Na minha carreira, nunca ninguém me viu fugir da concentração ou chegar atrasado em treino… E olha que fui treinado por muita gente boa. Sempre cumpri meus horários! Quando fui campeão do mundo, vi a rampa, dei as cambalhotas e, 20 anos depois, estou colhendo os frutos. Acabei de renovar contrato de publicidade com uma empresa de bebidas”, contou o Velho Vamp.

Ao repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o ex-meia Kaká, que também foi penta com a seleção, mandou um recado para Vampeta e disse que todo o grupo vencedor em 2002 está torcendo pelo hexa no Mundial do Catar, que acontece entre 21 de novembro e 18 dezembro deste ano. “Estou sempre escutando o Vamp. É um grande amigo da época do pentacampeonato, estou sempre escutando ele. Estamos celebrando essa conquista nesta semana, que completa 20 anos do título. Eu e ele estamos sempre torcendo para o Brasil, apesar das brincadeiras e tudo mais. Com certeza, no dia em que o Brasil voltar a ser campeão mundial, o Vampeta vai ser um dos que estarão celebrando essa conquista. Nada apaga o penta! Nada apaga aquilo que a gente fez. Pelo contrário, a quinta estrela vai brilhar mais quando a sexta vier. Vamos torcer para que seja neste ano!”, disse o ídolo do São Paulo e do Milan.

Vampeta, por outro lado, apontou hipocrisia na fala de Kaká e de outros jogadores do penta que dizem torcer para o Brasil conquistar o hexa. “Cada um responde por sim, irmão. Na hora em que estamos juntos, o discurso é outro. Além disso, faz 20 anos da conquista do penta, né? Faz 20 anos que eu não vejo o Kaká. Vou ver hoje! A última vez nos encontramos foi em Brasília, quando o [então presidente da República] Fernando Henrique Cardoso entregou as medalhas. Depois, eu fui para a Bahia. Mas o discurso é outro! Ninguém do grupo do penta está torcendo para a seleção. Aqui, na Jovem Pan, eu falo isso. Se me perguntarem na CBF, vou falar também. São os últimos campeões que ficam lembrados”, disparou o comentarista da JP.