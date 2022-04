Vampeta ‘passa pano’ para Vitor Pereira e aponta culpados por má fase no Corinthians; confira 

Além de perder três clássicos e ser eliminado na semifinal do Paulista, o Alvinegro também iniciou a Libertadores da América 2022 com um resultado frustrante, perdendo para o modesto Always Ready

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/Martín Alipaz Vampeta 'poupou' Vitor Pereira e apontou culpados na derrota do Corinthians para o Always Ready



A passagem de Vitor Pereira pelo Corinthians não começou do jeito que a torcida gostaria. Além de perder três clássicos e ser eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, o Alvinegro também iniciou a Libertadores da América 2022 com um resultado frustrante, perdendo para o modesto Always Ready, na altitude de La Paz, na Bolívia. Apesar do desempenho negativo, Vampeta não coloca a culpa dos fracassos nas costas do técnico recém-contratado. No entendimento do comentarista do Grupo Jovem Pan, os atletas deveriam ter outro tipo de conduta dentro de campo.

“Eu até ‘passo pano’ para os sete jogos do Vitor Pereira no Corinthians. Ele chega em uma semana em que enfrenta dois clássicos seguidos: São Paulo e Palmeiras. Depois, ele ganha da Ponte Preta e do Novorizontino, que foram rebaixados para a Série A2 do Paulista. Só que depois tem outro clássico de mata-mata com o São Paulo… E eu não coloco só na conta dele, não. Alguns jogadores, que não chegaram agora, começaram a temporada muito abaixo do que a torcida espera”, disse o ídolo da torcida corintiana e multicampeão pelo clube do Parque São Jorge.

“Cavalaria toda… Roger Guedes, Jô, Willian. Depois, entraram Maycon e Giuliano. E nada mudou! Ninguém incomodou o goleiro da equipe boliviana. O Corinthians mereceu perder! A sorte é que o Boca Juniors perdeu, e agora o time do Vitor Pereira tem dois jogos em casa para poder definir a vaga. Jogou muito mal, tomou gol muito cedo e depois, no segundo tempo, o técnico até tenta mudar, mas leva um gol com 18 segundos. Aí é para arrebentar! Tem que cobrar mais do Paulinho, do Giuliano, Roger Guedes. Só o Renato Augusto mantém a performance. Esses outros caras precisam entrar em forma para poder ajudar”, acrescentou.