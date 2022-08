Vampeta revela insatisfação de jogadores do Corinthians com Vitor Pereira e expõe bastidores; assista

De acordo com o comentarista do Grupo Jovem Pan, parte do elenco corintiano está reprovando a intensidade dos treinos comandados pelo português

Vitor Pereira está precisando lidar com a insatisfação de alguns jogadores do Corinthians devido ao seu método de trabalhar no dia a dia. De acordo com o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, parte do elenco corintiano está reprovando a intensidade dos treinos comandados pelo português e reclama do rodízio adotado pelo treinador. Durante o programa “Bate-Pronto” desta quarta-feira, 10, o ex-jogador e ídolo do Timão contou que alguns atletas atribuem o alto número de lesões às atividades feitas no CT Dr. Joaquim Grava e revelou bastidores do Alvinegro, que acaba de ser eliminado da Copa Libertadores da América pelo Flamengo. “Eu tenho a notícia certeira que vem de pessoa ligada ao Corinthians. A minha fonte me falou que tem jogadores se machucando por causa dos treinos do Vitor Pereira. Se eu der o nome da minha fonte, a casa cai para o Corinthians. Derruba tudo! Fora a insatisfação com as declarações do técnico, alguns atletas reclamam que são preservados de jogos, mas que os treinos são muito intensos. Eles dizem que acabam se machucando nos treinos e chegam ‘arrebentados’ para as partidas”, disparou.

