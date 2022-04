Vampeta surpreende ao arriscar palpite sobre confronto entre Corinthians e Boca Juniors; confira 

Além de ter que se recuperar da derrota acachapante para o rival Palmeiras, o Alvinegro precisa da vitória contra o tradicional argentino para não passar sufoco no Grupo E do torneio continental

Reprodução/Jovem Pan Vampeta acredita em vitória do Corinthians sobre o Boca Juniors



O Corinthians terá uma difícil missão nesta terça-feira, 26, quando encara o Boca Juniors, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Além de ter que se recuperar da derrota acachapante para o rival Palmeiras, o Alvinegro precisa da vitória contra o tradicional argentino para não passar sufoco no Grupo E do torneio continental. Apesar da pressão, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, acredita em um triunfo corintiano com certa facilidade. “É jogo decisivo. A torcida estará lá, então o time precisa ganhar. Com a cavalaria toda, vai ser 2 a 0, bem tranquilo. Esse é meu palpite!”, disse durante o programa “Bate-Pronto”.

Sem contar com o treinador Vitor Pereira, que testou positivo para Covid-19, o Corinthians terá o auxiliar Filipe Almeida no banco de reservas. A provável escalação, conforme apurado pelo repórter setorista Caíque Silva, da JP, tem: Cássio; Fagner, João Victor, Raúl Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Jô. Na chave E, Corinthians, Boca Juniors, Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia) estão empatados com três pontos cada. Depois desta partida, o Alvinegro irá visitar colombianos e argentinos, recebendo os bolivianos na última rodada.