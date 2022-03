Vampeta vê leve favoritismo do São Paulo contra o Corinthians e projeta semi do Paulista; assista 

Durante o programa desta sexta-feira, a bancada do ‘Bate-Pronto’, formada por Thiago Asmar, Vampeta, Bruno Prado, Piperno e Wanderley Nogueira, também comparou os dois prováveis times do Majestoso.

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes e Willian disputando bola no clássico entre São Paulo e Corinthians, no Campeonato Paulista



São Paulo e Corinthians vão se enfrentar no próximo domingo, 27, no Morumbi, em partida que vale vaga na decisão do Campeonato Paulista 2022. Ídolo da torcida corintiana, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, acredita que o Tricolor possui uma leve vantagem por jogar com a torcida a seu favor. Durante o programa “Bate-Pronto”, inclusive, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira lembrou que o conjunto são-paulino levou a melhor sobre o Alvinegro paulista há cerca de três semana, no primeiro clássico em que Timão foi comandado pelo português Vitor Pereira. Na ocasião, Jonathan Calleri anotou o único gol do jogo, realizado pela fase de grupos do Estadual.

“O Vitor Pereira tem um cenário diferente daquele jogo. Naquela semana, o Corinthians jogou no domingo e teve a semana toda para descansar até pegar o São Paulo, no sábado. Em compensação, agora ele sabe o que é enfrentar o rival no Morumbi. Agora ele sabe como o São Paulo joga. Não é mais a primeira vez! Então, a vantagem é apenas de jogar em casa, com a torcida. Existe um pequeno favoritismo do Tricolor pela torcida. Os dois times são muito parelhos”, disse Vampeta, antes de ressaltar o histórico dos atletas corintianos. “Se pegar só o nome, o Corinthians ganha de todos, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG”, complementou.

Durante o programa desta sexta-feira, a bancada do “Bate-Pronto”, formada por Thiago Asmar, Vampeta, Bruno Prado, Piperno e Wanderley Nogueira, comparou os dois prováveis times do Majestoso. Considerando o treinador, houve um empate, com seis representantes de cada lado. Foram escolhidos: Cássio; Fagner, João Victor, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Renato Augusto e Willian; Gustavo Mosquito e Jonathan Calleri. Rogério Ceni, por conhecer melhor seu plantel e conseguir aperfeiçoar o São Paulo, levou vantagem sobre o recém-contratado Vitor Pereira.

Assista ao debate abaixo: