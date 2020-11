Homenagem a Maradona é vandalizada no CT do Santos; confira

Leia o que o Peixe falou após a sua obra ser pichada

Divulgação O Santos fez uma homenagem a Maradona em seu CT, mas ela foi alvo de vândalos



O Santos tratou de fazer uma bela homenagem a Diego Armando Maradona ao pintar no muro do seu Centro de Treinamento o rosto do ex-craque argentino, que morreu aos 60 anos de idade na última quarta-feira, 25, devido à uma parada cardiorrespiratória, na cidade de Tigre. Nesta sexta-feira, no entanto, a pintura, que estava ao lado das imagens de Pelé e Pepe, amanheceu pichada e completamente desconfigurada.

A arte não estava completamente acabada e passaria por retoques nesta sexta-feira. A ideia do clube, inicialmente, era deixar o rosto de Maradona nas instalações do clube por aproximadamente um mês. Durante o programa Camisa 10, do Grupo Jovem Pan, o locutor Fausto Favara condenou o ato de vandalismo. “Um dos maiores absurdos que pode ser feito é você manchar a imagem de um dos maiores ídolos do futebol mundial. O Pelé já havia deixado claro a sua amizade com Maradona, que já tinha reconhecido o Rei como o melhor do futebol de todos os tempos. E aí a torcida do Santos faz esse papelão!”, comentou.

Em nota, o Santos também repreendeu o ato. “O Santos FC lamenta que vândalos tenham cometido tal fato. O clube já tomou todas as providências cabíveis através do seu Departamento de Patrimônio. Reiteramos que a imagem de Maradona era uma homenagem do clube para um dos jogadores que fizeram história no futebol mundial e que ficaria pintada no muro do CT Rei Pelé por tempo indeterminado”, escreveu.