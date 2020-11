Estádio do Napoli deve demorar até 15 dias para ser batizado de Diego Maradona

O argentino jogou na Napoli por sete anos, entre 1984 e 1991 e rapidamente se tornou ídolo da torcida, tanto pelo desempenho em campo quanto pela paixão e identificação.

Reprodução/Twitter/@calciopédia Torcedores do Napoli fizeram grande festa para Diego Armando Maradona



O prefeito de Nápoles, Luigi De Magistris, disse nesta sexta-feira que o estádio do Napoli deve ser rebatizado para Diego Armando Maradona entre 10 e 15 dias. O local atualmente se chama San Paolo e mudará de nome em homenagem ao craque argentino que morreu na última quarta, aos 60 anos, em Buenos Aires, na Argentina. “Entre 10 e 15 dias, em muito pouco tempo, encerraremos o processo formal. Levei alguns instantes para decidir isso, todos fomos inundados pelo mesmo sentimento. Daremos o nome do maior jogador de todos os tempos a esse estádio que faz parte da nossa vida e da nossa história”, disse o prefeito, em entrevista à emissora de TV italiana La7.

Maradona jogou na Napoli por sete anos, entre 1984 e 1991. Após chegar como a contratação mais cara da história, o camisa 10 correspondeu em campo e rapidamente se tornou ídolo da torcida, tanto pelo desempenho em campo quanto pela paixão e identificação. Os dois títulos italianos do clube foram com o argentino em campo, nas temporadas 1986/1987 e 1989/1990. Ainda conquistou uma Copa da Uefa (hoje chamada de Liga Europa), uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. “Maradona nos deu tudo: vitória e emancipação, mas Nápoles também lhe deu muito. Nápoles nunca o esquecerá porque é uma cidade com grande coração e, acima de tudo, nós não julgamos o homem Maradona, apenas o amamos”, disse De Magistris.

Após a morte de Maradona, dezenas de torcedores do Napoli se reuniram em frente ao ainda estádio San Paolo para fazer homenagens ao craque. O Napoli atuou na última quinta-feira, em jogo marcado por diversas homenagens ao ídolo. A equipe venceu o Rijeka, da Croácia, por 2 a 0, pela Liga Europa.

*Com informações do Estadão Conteúdo