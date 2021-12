Exclusivo: Corinthians negocia contratação de Douglas Costa e retorno de Rodriguinho

De acordo com o narrador Nilson Cesar, além de estar perto de anunciar a repatriação do volante Paulinho, o clube do Parque São Jorge também está negociando com os jogadores de Grêmio e Bahia

Segundo Nilson Cesar, Corinthians está negociando com Douglas Costa e Rodriguinho



Classificado para a Copa Libertadores da América de 2022, o Corinthians trabalha nos bastidores para fortalecer a sua equipe para a próxima temporada. De acordo com o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, além de estar perto de anunciar a repatriação do volante Paulinho, o clube do Parque São Jorge também está negociando com Douglas Costa e Rodriguinho. “A informação que eu tenho é que o Douglas Costa vai jogar no Corinthians. O time será formado por Douglas, Willian, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes e o Rodriguinho, que deve voltar com a queda do Bahia. A informação vem de um cara ‘quente’ do Corinthians”, disse, durante o programa “Canelada”.

Douglas Costa tem contrato com o Grêmio até o fim de junho de 2022, mas não deve permanecer o clube gaúcho para a próxima temporada. Antes mesmo do rebaixamento para a Série B ser decretado, o meia-atacante se envolveu em uma polêmica, ao ficar insatisfeito com a diretoria gremista, que vetou a liberação do jogador para o próprio casamento. Indignado com a postura do Tricolor, o jogador apagou todas as fotos que fazia menção ao clube nas redes sociais. Além disso, na partida que selou a queda para a 2ª divisão, o atleta de 31 anos comemorou um gol dando “adeus” aos torcedores. Já Rodriguinho, de passagem vitoriosa pelo Timão, ficará sem vínculo com o Bahia no fim do ano, já que não terá seu contrato prorrogado com a agremiação nordestina.