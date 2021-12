Sylvinho tem arritmia cardíaca detectada e passa por novos exames no Corinthians

Durante a realização de exames cardiológicos junto do elenco e da comissão técnica, em preparação para a temporada 2022, o comandante teve o problema detectado

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Sylvinho comandando o Corinthians em jogo do Campeonato Brasileiro



O técnico Sylvinho, do Corinthians, foi diagnosticado com uma pequena arritmia cardíaca há cerca de dez dias, ainda antes do empate com o Grêmio, na Neo Química Arena, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a realização de exames cardiológicos junto do elenco e da comissão técnica, em preparação para a temporada 2022, o comandante teve o problema detectado. Como o quadro do ex-jogador de 47 anos não é grave, ele trabalhou normalmente neste período, comandando, inclusive, o Alvinegro até o fim do torneio. O departamento médico do clube, agora, realizará mais exames médicos para acompanhar o caso. A informação foi publicada pelo site “Meu Timão” e confirmada pela reportagem do Grupo Jovem Pan.

Contratado pelo Corinthians em maio deste ano, Sylvinho convive com a pressão da torcida desde o início de sua trajetória, quando o time acabou sendo eliminado na Copa do Brasil para o Atlético-GO. Mesmo com o crescimento do Alvinegro no Campeonato Brasileiro e a classificação para a próxima Libertadores, o treinador continuou sendo rejeitado pelas torcidas organizadas, que pedem a sua demissão quase que diariamente. Após a derrota para o Juventude, na última quinta-feira, no entanto, o técnico viu a diretoria bancá-lo para o próximo ano. A ideia é que o time passe a ser mais regular com o treinador tendo uma pré-temporada para trabalhar.