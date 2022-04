Flavio Prado diz que Corinthians não tem chance de ganhar a Libertadores: ‘É ilusão’ 

Durante o programa ‘Canelada’, do Grupo Jovem Pan, o jornalista argumentou que os jogadores do clube são ‘velhos’ e que o elenco treinado por Vitor Pereira pode ser eliminado por equipes de menor qualidade técnica

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/Sebastiao Moreira Flavio Prado disse que o Corinthians não tem chance de ganhar a Libertadores



O Corinthians encontrou dificuldades, mas venceu o Deportivo Cali por 1 a 0 e “embolou” o seu grupo na Copa Libertadores da América. Agora, além de brasileiros e colombianos, Boca Juniors e Always Ready (Bolívia) também possuem três pontos cada. Apesar da possibilidade do Timão avançar para as oitavas de final, já que quatro rodadas ainda precisam ser disputadas, o comentarista Flavio Prado não vê o Alvinegro paulista com chances de ganhar o torneio. Durante o programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista argumentou que os jogadores do clube são “velhos” e que o elenco treinado por Vitor Pereira pode ser eliminado por equipes de menor qualidade técnica.

“O Corinthians não tem nenhuma chance de ganhar a Libertadores. Zero! O time tem vários jogadores velhos, que são vendidos como se estivessem no auge da forma física. Estão criando um time que não existe! É como se o Renato Augusto pudesse jogar todas as partidas, o que não é possível. O Willian e Giuliano também não podem atuar em todos os jogos. Estão vendendo um time que não existe. Esses caras, de fato, têm histórias maravilhosas. Tenho o maior respeito por todos, mas não podemos vender ao torcedor a ideia de que esses atletas estão no auge da forma física. Eles não aguentam!”, disse Flavio Prado, após o triunfo corintiano na Neo Química Arena.

De acordo o comentarista da JP, a imprensa não pode cogitar o Corinthians como um dos favoritos ao troféu da Libertadores. Tal opinião, de acordo com Flavio Prado, pode ser considerada como “vender uma ilusão” ao torcedor do Alvinegro. “Como que eles vão competir em um torneio nesse nível? É ilusão. Como podemos vender esta ilusão de que o Corinthians pode ganhar a competição? É uma equipe que pode perder para qualquer Tolima da vida. Aí o torcedor fica bravo, faz ameaça e vai encher o saco no centro de treinamento. Eu quero ver esse grupo emplacar…. O que o Corinthians tinha para fazer nesta Libertadores já foi feito. Qual o motivo de criar uma ilusão? O torcedor que não é insano sabe disso”, acrescentou.

