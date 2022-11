Membros da Gaviões da Fiel acabam com bloqueio na Marginal Tietê; assista

Torcidas organizadas têm ajudado a retirar pontos de bloqueio em estradas e rodovias pelo país

Reprodução/ Twitter @Vessoni Membros da organizada estiveram em ponto na Marginal Tietê



Em meio aos protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro nas estradas e rodovias do Brasil, algumas torcidas organizadas têm se envolvido com os desbloqueios enquanto fazem o caminho para os jogos do meio de semana do Brasileirão. Na noite desta terça-feira, 2, alguns membros da Gaviões da Fiel desfizeram um desses bloqueios na Marginal Tietê, capital de São Paulo, próximo à Ponte das Bandeiras. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os torcedores chegando gritando palavras de ordem e os manifestantes entram em seus carros e saem do local. Fogos de artifício foram usados. Os torcedores também entoaram cânticos em apoio ao presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva. Antes da eleição, a maior organizada do Corinthians emitiu nota dizendo que se manteria neutra nas eleições presidenciais, mas nas arquibancadas xingamentos a Bolsonaro e cantos de apoio a Lula foram ouvidos em algumas partidas. Os bloqueios nas estradas são feitos por pessoas que não aceitam os resultados das urnas do último domingo. Mais cedo nesta terça, membros da Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG, retiraram pontos de interdição na estrada enquanto viajavam de Belo Horizonte para São Paulo.