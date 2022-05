Vampeta detona Corinthians por empate com Always Ready: ‘Foi patético e pífio’

Ídolo da torcida corintiana e comentarista do Grupo Jovem Pan, o Velho Vamp reprovou a apresentação do time de Vitor Pereira contra os bolivianos

Reprodução/Jovem Pan Vampeta criticando o desempenho do Corinthians durante programa da Jovem Pan



O ex-jogador e comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, detonou o desempenho do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Always Ready, na noite da última quinta-feira, 26, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Alvinegro até se classificou para as oitavas de final do torneio, mas acabou no segundo lugar do Grupo E. Durante o programa “Canelada”, o ídolo da torcida corintiana definiu como “patética” a atuação dos comandados de Vitor Pereira e lembrou que, agora, o Timão poderá enfrentar uma “pedreira” no mata-mata – no sorteio desta sexta-feira, os primeiros colocados das chaves encaram os segundos.

“O pior de tudo é que correu o risco de ser eliminado. Um gol do Always Ready tiraria o Corinthians das oitavas da Libertadores. Os bolivianos vieram sem a cavalaria, deixaram os principais jogadores na Bolívia. O Corinthians não jogou nada. No fim, até teve uma pressão, mas que deveria ter começado desde o primeiro minuto do jogo. O Bambu falhou feio. Mesmo com a falha individual… Era pra ter ganhado. Era pra ter evitado Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo. Foi patético e pífio! Não dá para chamar de ‘vergonha’ pela classificação, mas o futebol jogado e a situação de risco deixa a coisa feia”, disparou Vampeta, campeão mundial com o Alvinegro.

