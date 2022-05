Em jogo nervoso, Corinthians empata com o Always Ready e avança na Libertadores

Vitória do Boca Juniors por 1 a 0 contra o Deportivo Cali deixou o Timão em segundo no Grupo E

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Adson marcou o gol alvinegro contra o Always Ready



Com um time reserva no primeiro tempo, o Corinthians entrou em campo nesta quinta-feira, 26, para enfrentar o Always Ready pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América e empatou em 1 a 1. Com a vitória do Boca no outro jogo da chave, a equipe alvinegra ficou em segundo no Grupo E. O primeiro tempo na Neo Química Arena foi bem movimentado. Favorito, o Corinthians foi para cima e bombardeou a área adversária, até que aos 19 minutos, Giuliano deu ótimo passe para Adsonq, que bateu por cima do goleiro e abriu o placar. O time da casa perdeu algumas chances, teve um gol anulado e uma reclamação de pênalti. Aos 44 minutos, Bambu saiu errado e Borja empatou batendo no canto de Ivan. No segundo tempo, Willian acertou a trave. A atitude da equipe começou a irritar a torcida, que gritou por Róger Guedes. O auxiliar Filipe Almeida – substituindo o suspenso Vítor Pereir – atendeu os pedidos e colocou o camisa 9 em campo, mas ele não produziu muito. Em lance de escanteio, Robson Bambu cabeceou na trave. Aos 43 minutos, Galarza fez uma defesaça em cabeçada de Gil. O ataque corintiano ainda desperdiçou uma chance, sem goleiro, e o jogo terminou 1 a 1.