Vampeta diz que Corinthians deve demitir Vitor Pereira: ‘O clube não pode ficar refém de um técnico’

O português não deve renovar seu contrato com o Timão para a próxima temporada

Reprodução/Jovem Pan Vampeta pediu a saída de Vitor Pereira do Corinthians



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, afirmou na noite do último domingo, 11, que o Corinthians deveria demitir o técnico Vitor Pereira e já pensar em outro treinador. Logo após o empate com o São Paulo, no Morumbi, o ex-jogador e ídolo do Timão disse que a diretoria corintiana não pode ficar “refém” do português, que não deve renovar seu contrato para a próxima temporada. “A primeira coisa que a diretoria do Corinthians deveria fazer é mandar o treinador embora. O cara não vai ficar, e o time precisa de um planejamento para o ano que vem. Sabendo que ele não ficar, já tem que pensar em outro. O clube não pode ficar refém de um técnico! Faltam 12 rodadas no Campeonato Brasileiro, além de mais um jogo para saber se vai ou não para a final da Copa do Brasil. Já tem que ir pensando em outro treinador”, disse o Velho Vamp, durante o programa “Canelada”, da JP.

Assista ao debate abaixo: