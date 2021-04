Vampeta polemiza após vitória do Boca Juniors sobre o Santos na Libertadores; assista

O Velho Vamp também ligou o sinal de alerta para o Peixe, que ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas da fase de grupos

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Vampeta criticou o Boca após a vitória sobre o Santos



O Boca Juniors bateu o Santos por 2 a 0 com autoridade na noite da última terça-feira, 27, na La Bombonera, na Argentina, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo C da Copa Libertadores da América, com duas vitórias em duas partidas. Apesar da atuação convincente, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, afirmou que este é um dos piores times do Boca desde a sua fundação. Em participação do programa “Canelada”, o ex-jogador reprovou o desempenho da equipe argentina e ligou o sinal de alerta para o Peixe, que ainda não pontou nas duas rodadas iniciais da competição.

“O Boca Juniors me surpreendeu! É um dos piores times do Boca de todos os tempos. Antigamente, a gente via Riquelme, Carlos Tévez em alta, o próprio Schelotto, Palermo, Samuel… Por isso, o Santos vai ter que jogar muito para tentar reverter essa situação e conseguir uma classificação porque está sem pontuar. Vai ter uma dificuldade muito grande! A molecada, em algum momento, ajuda a equipe, mas não dá para segurar tudo. O Marinho, mais uma vez, muito mal no jogo. Ele participou dos dois gols dos argentinos”, analisou o Velho Vamp.

