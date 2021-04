Santos leva 2 a 0 do Boca Juniors e perde segunda seguida na Libertadores

Tévez e Villa balançaram as redes na La Bombonera e colocaram os argentinos em primeiro no Grupo C; o Santos é o lanterna

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Boca Juniors vence o Santos por 2 a 0



Um dia após o técnico Ariel Holan pedir demissão da equipe por comportamentos de torcedores, o Santos enfrentou o Boca Juniors, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2021 e perdeu novamente. Dessa vez o placar foi de 2 a 0, com gols de Tévez e Villa. O resultado complica a vida da equipe brasileira que é a lanterna do Grupo C com 0 pontos e -4 de saldo de gols. O Boca lidera a chave com duas vitórias e seis pontos. O resultado só veio no segundo tempo quando Tévez balançou as redes logo aos dois minutos depois de cobrança de escanteio. Aos 24, Sebastian Villa recebeu do próprio camisa 10 e ficou cara a cara com João Paulo, tirando do goleiro e ampliando o placar.

O time do Santos não conseguiu mostrar força em nenhum momento do jogo e quase não assustou o gol de Rossi. Nas estatísticas, a equipe brasileira teve apenas seis chutes em direção ao gol e somente um acertou o alvo, enquanto os argentinos chutaram 11 vezes acertando cinco no gol. Para tentar se recuperar, o Santos recebe o The Strongest, na Vila Belmiro, na próxima terça-feira, dia 04, às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo horário, o Palmeiras se deu bem e goleou o Independiente del Valle e o Internacional também venceu o Deportivo Táchira por placar elástico.