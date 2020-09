Conselho de CEO: Novo programa da Jovem Pan estreia hoje

Atração faz parte da campanha “Em Setembro Tem”, lançada pelo grupo Jovem Pan para apresentar as novidades da grade de programação da rádio e do Panflix

Jornalista Carlos Sambrana entrevista o empresário Abilio Diniz



Estreia nesta terça-feira, 1º de setembro, o programa Conselho de CEO, apresentado pelo jornalista e comentarista de negócios do Jornal da Manhã, Carlos Sambrana. A atração aborda, semanalmente, questões sobre a economia brasileira e mundial, traz dicas para quem quer aprimorar seu negócio, quais pontos devem ser avaliados na hora de começar uma empresa e dá sugestões para quem quer empreender. Nesta primeira edição, o entrevistado é Abilio Diniz, administrador e empresário brasileiro, além de professor da FGV. O programa vai ao ar na rádio Jovem Pan às 22h30, mas estará disponível com exclusividade no aplicativo Panflix a partir das 20h.

Jovem Pan estreia novas atrações em setembro

Além do Conselho de CEO, o grupo Jovem Pan apresenta outras novidades em sua programação na rádio e na sua plataforma de streaming, o Panflix. A convergência digital que a Jovem Pan construiu ao longo dos últimos anos resultou em uma capacidade inédita de produção de novos conteúdos para sua grade. Um dos destaques é o programa Tô na Pan, comandado por Leo Dias e Ligia Mendes, que estreou nesta segunda-feira, 31. De segunda a sexta, os jornalistas atualizarão o público com o que há de melhor no entretenimento e no mundo dos famosos. Um programa leve e divertido, com participação de artistas e com conexão direta com o que as redes sociais estão comentando naquele momento.

Também em setembro, Augusto Nunes irá ao ar com o Direto ao Ponto. Produzido por Paula Azzar, o programa receberá um convidado por semana, que será entrevistado por uma bancada diversa de formadores de opinião. Com mediação do jornalista, a atração busca proporcionar um debate plural ao público. De Tudo um Pouco chega na programação da Jovem Pan na sequência. O programa terá participação dos correspondentes internacionais do grupo: Érico Aires, de Portugal; Mariana Janjácomo, de Nova York; e Monica Yanakiew, diretamente da Argentina. De Tudo um Pouco será mais uma opção no pilar de entretenimento do grupo de mídia e abordará temas como moda, costumes, cinema, esporte, gastronomia, viagem, política, economia, relacionamentos, redes sociais e saúde.

O ainda contará com uma nova série jornalística: o Tá Explicado, que terá a missão de elucidar assuntos diversos e atuais que interferem diretamente ou indiretamente na vida das pessoas, como política, economia, saúde, tecnologia, curiosidades e cultura. Apresentado e produzido pela jornalista Lívia Zanolini, os episódios contam com a participação de especialistas, com o objetivo de tornar as explicações mais didáticas e com mais confiabilidade.