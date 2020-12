‘Ele me defendia muito’, diz MC Mirella sobre Biel

A ex-participante do reality show ‘A Fazenda 12’ e o hipnólogo Pyong Lee participaram da edição desta terça-feira, 1, do De Tudo Um Pouco

Reprodução Funkeira disse que Biel a defendeu dentro do programa.



Ex-participante do reality show ‘A Fazenda 12’, MC Mirella disse que se arrepende de ter dado adjetivos negativos ao músico Biel durante sua passagem pelo programa. A funkeira participou da edição desta terça-feira, 1, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à sexta às 21h no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e do Panflix. Ao falar sobre sua relação com o músico, Mirella disse ter se arrependido de ter taxado Biel negativamente, dizendo que ele sempre a defendeu durante o programa. “Ele é uma pessoa que eu me arrependo muito de ter colocado alguns adjetivos pra ele. Ele pode ter todos os defeitos dele, mas, em relação a mim, ele falava super bem, me defendia muito mais que outras pessoas. Torço por ele, que ele se de bem aqui fora e lá dentro”, disse Mirella.

Além de Mirella, o ex-participante do Big Brother Brasil 20 Pyong Lee também esteve presente no programa. O hipnólogo demonstrou suas habilidades com um truque de cartas e fez comentários sobre a sua passagem pelo programa, dizendo que seu movimento de se colocar no paredão contra Babu Santana foi um erro e que, caso ele tivesse voltado, estaria na final do reality. “Se eu não tivesse feito o último movimento, eu com certeza estava na final. Estava tudo muito fácil, mas dois meses lá preso, sem saber de nada do mundo, todo mundo estava surtado. Eu estraguei tudo na hora de me colocar no paredão. Eu formei um grupo forte grande, ninguém ia votar em mim. Dentro dos nove, ninguém ia votar em mim, um ia no outro do subgrupo e eu ia ficar de boa até a final. Eu joguei todas as minhas fichas”, explicou Pyong.

Confira na íntegra o De Tudo Um Pouco desta terça-feiram 1: