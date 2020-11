Luiza Ambiel diz que Biel ‘tem chances’ de vencer ‘A Fazenda 12’

A atriz e ex-participante do reality show ‘A Fazenda 12’ falou sobre suas expectativas para a final do programa

Reprodução/Instagram/luizaambieloficial Luiza Ambiel participou da atual edição do reality show A Fazenda.



A atriz e modelo Luiza Ambiel disse que o músico Biel tem chances de vencer o reality show A Fazenda 12. Ela foi a convidada da edição desta terça-feira, 24, do programa De Tudo Um Pouco, que é transmitido de terça à sexta no canal Jovem Pan Entretenimento no Youtube e no Panflix. Ambiel, que foi a sexta eliminada da edição do reality também comentou o perfil do cantor e como enxergava suas reações. “Cada um reage de um jeito, O Biel, o jeito dele é esse. Eu queria fazer assim. Mas eu acho que às vezes ele ria de nervoso. Às vezes a Jojo (Todynho) chegava na cozinha e ele começava a rir e falava ‘tá bom Jojo”, disse Luiza, que completou, analisando as chances de Biel. “Ele tem chances, mas acho que tá uma briga boa entre ele, a Raissa e a Jojo”.

Além disso, ela comentou sobre como foi deixar o reality e ver como sua participação repercutiu. Luiza citou o caso de uma frase que ela disse e que, fora do reality, foi interpretada de uma maneira diferente. “Ela (Jojo) me dava vários toques nesse sentido por que a gente sabia o que era aqui fora. Eu falei várias coisas que pra mim, não é? Eu sou alta, magra, mas sou bunduda. Ai a Jojo brincando com essa parte e eu falei ‘Ai Jojo, tenho muito orgulho. Todo mundo falou pra mim ‘Ai você é branca com bunda de preto’ e eu sempre adorei isso. Pra mim sempre foi um elogio. Tanto que eu e a Jojo falando disso foi normal. Na hora que eu sai vieram falar ‘você foi criticada’. Não foi isso que eu quis dizer”, disse Ambiel.

Confira na íntegra o De Tudo Um Pouco desta terça-feira, 24: