Glenn Close afirma que Fernanda Montenegro merecia o Oscar por ‘Central do Brasil’

Glenn Close elogia atuação de Fernanda Montenegro em 'Cantral do Brasil'



A atriz americana Glenn Close falou que a atriz Fernanda Montenegro merecia ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Central do Brasil”, em 1999. Em uma entrevista a ABC News, a artista comentou que achava estranho comparar atuações, mas declarou o seguinte: “Lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de ‘Central do Brasil.’ Eu pensei: ‘O quê? Isso não faz sentido’”. A derrota de Fernanda Montenegro nunca foi superada pelos brasileiros. Neste ano, também concorriam na mesma categoria as atrizes Cate Blanchett, Emily Watson e Meryl Streep. Gwyneth Paltrow ganhou por sua atuação em “Shakespeare Apaixonado” e esse é o único Oscar da atriz. Glenn Close já foi indicada sete vezes ao prêmio mais importante do cinema nas categorias “Melhor Atriz” e “Atriz Coadjuvante”, mas não ganhou nenhuma vez. A americana segue divulgando seu novo filme, “Era Uma Vez um Sonho”, e é uma das fortes candidatas a ser indicada ao Oscar 2021.