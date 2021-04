Ao vivo: Bia Kicis é a entrevistada do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 19, a partir das 21h30, a deputada federal Bia Kicis (PSL). Aliada do presidente Jair Bolsonaro, ela foi eleita em março como a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e afirmou, em entrevista ao programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, que que quer pautar projetos conservadores e que deseja fazer uma gestão “serena” e sem atritos. Desde que ocupou o posto, Bia já esteve envolvida em algumas polêmicas, como quando mandou apagar a palavra “genocida” dos registros da ata de uma reunião. Além disso, ela criticou a criação da CPI da Covid-19 no Senado Federal para investigar a atuação do governo durante a pandemia. “Estamos em meio a uma crise sanitária, econômica e política. Não deveria ser colocada [a CPI], não vai contribuir para o país”, defendeu a parlamentar. Bia será sabatinada, de forma presencial, pelo apresentador Augusto Nunes, por Amanda Klein, comentarista do programa “3 em 1”, da Jovem Pan, por Tatiana Farah, repórter especializada em política, por Graciliano Rocha, que foi editor-chefe do BuzzFeed News no Brasil e repórter da Folha de S. Paulo na cobertura da Lava Jato, e por Edilson Salgueiro Junior, repórter da Revista Oeste.

Esta é a 30ª edição do “Direto ao Ponto”. Kicis se soma a um time de entrevistados extremamente relevantes. Na última semana, foi sabatinado o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que comentou as últimas decisões do Supremo, dando ênfase ao pedido de abertura da CPI da Covid-19 no Senado. Também já passaram pelo “Direto ao Ponto” o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, entre outros. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix.