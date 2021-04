Ao vivo: Eduardo Bolsonaro é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Arte/Jovem Pan Eduard Bolsonaro é o entrevistado do "Direto ao Ponto" desta segunda-feira, 12



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é o entrevistado do programa “Direto ao Ponto” desta segunda-feira, 12, que será transmitido ao vivo pelo canal Jovem Pan News no YouTube e pelo Panflix a partir das 21h30. O policial federal licenciado é um dos três filhos do presidente Jair Bolsonaro com um cargo eletivo. Próximo à ala ideológica do governo federal, ele coleciona polêmicas como a acusação de que a China espionaria o Brasil por meio da tecnologia 5G e a menção ao AI-5 que lhe rendeu um processo no Conselho de Ética da Câmara — arquivado na última quinta-feira, 8. Participarão da bancada, comandada por Augusto Nunes, Leda Nagle, jornalista e youtuber, Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, José Maria Trindade, comentarista político da Jovem Pan, e Jorge Serrão, editor chefe do Blog Alerta Total e integrante do programa “3 em 1”.

Eduardo Bolsonaro entra para um time notório de entrevistados. Na última segunda-feira, a sabatina semanal da Jovem Pan recebeu o procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato. “Vejo hoje uma série de equívocos e um esforço para criminalizar os investigadores. Tem muitas pessoas interessadas em procurar pelo em ovo para anular condenações e ganhar um salvo conduto”, disse Dallagnol. Também já passaram pelo “Direto ao Ponto” o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, entre outros. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.

Acompanhe o programa ao vivo: