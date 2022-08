AO VIVO: Guilherme Fiuza é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Arte/Jovem Pan Guilhere Fiuza fala no Direto ao Ponto sobre o livro “Passaporte 2030: O Sequestro Silencioso da Liberdade”



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 29, o jornalista e escritor Guilherme Fiuza. Autor de livros como “Meu Nome não é Johnny” (2004), que deu origem ao filme homônimo, “3.000 Dias no Bunker” (2006), sobre a criação do Plano Real, “Bussunda – A Vida do Casseta” (2010), biografia de um dos maiores humoristas do país, e “Não é A Mamãe: Para Entender A Era Dilma” (2014), coleção de crônicas que Fiuza escreveu sobre o governo Dilma Rousseff para o jornal O Globo e a revista Época, ele agora lança “Passaporte 2030: O Sequestro Silencioso da Liberdade”. A entrevista, ao vivo e presencial, começa às 21h30 e será comandada pelo apresentador Augusto Nunes. Participarão da bancada o apresentador Victor Brown, os comentaristas políticos José Maria Trindade e Ana Paula Henkel e a jornalista e apresentadora Leda Nagle. Nunes, Brown, Trindade e Henkel são companheiros de Fiuza no programa Os Pingos nos Is.

