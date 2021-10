AO VIVO: Jornalista Alexandre Garcia é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Reprodução/Jovem Pan O jornalista Alexandre Garcia é o convidado do "Direto ao Ponto" desta segunda-feira



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 4, o jornalista Alexandre Garcia. Com mais de 60 anos de carreira, ele trabalhou no “Jornal do Brasil”, na extinta TV Manchete, na Globo e na CNN Brasil. Também foi secretário de imprensa da Presidência da República durante o governo de João Baptista Figueiredo (1979-1985). Em sua trajetória no jornalismo, Garcia viu de perto as guerras do Lí­bano, das Malvinas e de Angola, mediou o debate entre Lula e Fernando Collor, cobriu a promulgação da Constituição, a implementação do Plano Real e as vitórias de Fernando Henrique Cardoso em duas eleições. Foi repórter especial, colunista e diretor de redação. Ele vai falar sobre liberdade de expressão, opinião e os caminhos da imprensa. No último dia 24, Garcia foi desligado da CNN após defender o tratamento precoce contra a Covid-19. O apresentador Augusto Nunes receberá em sua bancada Livia Zanolini, jornalista da Jovem Pan, Cristyan Costa, editor da “Revista Oeste”, Cristina Padiglione, colunista do “Agora São Paulo”/”Folha de S.Paulo”, e Bruno Meyer, jornalista e escritor.

O “Direto ao Ponto” completou um ano no dia 28 de setembro. Na edição de aniversário, exibida na última segunda-feira, 27, o prestigioso programa da Jovem Pan entrevistou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os diversos assuntos abordados, o chefe do Executivo duvidou da popularidade de Lula, não assegurou Hamilton Mourão como seu vice em 2022 e criticou quem chama de “fake” a facada que quase lhe tirou a vida durante a campanha de 2018. “Eu teria que ter enganado todos os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e, depois, os médicos do Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Eu fiz quatro cirurgias, perdi 15 quilos, 10 centímetros do intestino, fiquei com a bolsa de colostomia”, declarou Bolsonaro. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.