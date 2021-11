AO VIVO: Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Reprodução/ Youtube

O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 8, o economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda durante o governo de José Sarney. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e na Panflix. Maílson é um crítico da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro e vai comentar os últimos acontecimentos da economia e da política do Brasil. Participarão da bancada Fabio Matos, repórter da Revista Oeste, Luis Artur Nogueira, comentarista de economia da Jovem Pan, Bianca Alvarenga, jornalista de economia da Revista Exame e Bruno Meyer, comentarista de business da Jovem Pan.

Confira a entrevista com Maílson da Nóbrega: