Ao vivo: Ministro de Minas e Energia é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’

Almirante Bento Albuquerque será sabatinado por Augusto Nunes e bancada; programa vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 21h30, no Panflix

Alan Santos/PR Bento Albuquerque esteve no Amapá na última semana



O programa ‘Direto ao Ponto‘, da Jovem Pan, apresentado por Augusto Nunes, recebe nesta segunda-feira, 9, o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, esteve no Amapá durante o apagão ocorrido na última semana. Além do apresentador Augusto Nunes, Albuquerque será sabatinado por uma bancada composta por Celso Masson, diretor de núcleo da “IstoÉ Dinheiro”, Camila Maia, jornalista da “MegaWhat”, especializada no setor de energia, além de Tiago de Mattos, presidente do IBDM (Instituto Brasileiro de Direito Minerário) e colunista do Jota, e Carlos Evangelista, presidente da ABGD (Associação Brasileira de Geração Distribuída)

Assista ao programa ao vivo:

No ar há pouco mais de um mês, o programa já recebeu personalidades como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, João Doria, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o publicitário Nizan Guanaes, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, e o médico e toxicologista Anthony Wong. O “Direto ao Ponto” vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo Panflix, o sistema de streaming do Grupo Jovem Pan, e também pelo site jp.com.br.