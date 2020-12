Ao vivo: Suéllen Rosim, prefeita eleita de Bauru, é a entrevistada do ‘Direto ao Ponto’; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar nas segundas-feiras, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix

O “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 7, Suéllen Rosim, a primeira mulher eleita prefeita de Bauru. Ex-apresentadora da TV TEM, afiliada da Globo na cidade do interior paulista, a jornalista conservadora e evangélica iniciou a carreira política em 2018, pelo Patriotas. Escolhida para ocupar a Prefeitura de Bauru a partir de 2021, Suéllen, que é negra, foi vítima de ataques racistas no WhatsApp e nas redes sociais. “Jamais me silenciarei”, disse a prefeita, após denunciar os crimes dos quais foi vítima. A atração será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada Fabio Zanini, repórter especial da “Folha de S.Paulo”, Alessandra Balles, editora da “Veja São Paulo”, Salcy Lima, apresentadora do jornal “Fala Brasil”, da TV Record, e Lívia Zanolini, apresentadora do programa “Tá Explicado”, da Jovem Pan.

