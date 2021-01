Assista hoje a entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão

Mourão foi o entrevistado de estreia do programa comandado por Augusto Nunes; ele avaliou a situação da pandemia no Brasil e comentou as decisões do governo

Francisco Stuckert/Estadão Conteúdo Vice-presidente testou positivo para o novo coronavírus no fim de dezembro



O Direto ao Ponto desta segunda-feira, 11, reexibe a entrevista do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Com a apresentação de Augusto Nunes, Mourão foi sabatinado pelos jornalistas Leda Nagle, Roberto Cabrini, Thais Oyama e Guilherme Fiuza. Mourão, que se recuperou recentemente da Covid-19, foi o entrevistado de estreia do programa. Desde setembro, o Direto ao Ponto vem registrando bons índices de audiências – sempre contando com um convidado por semana, que é sabatinado por uma bancada diversa de formadores de opinião e figuras públicas, com o objetivo de oferecer um debate plural com temas de interesse público.

O programa já contou com participações do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o empresário e ex-publicitário, Nizan Guanaes, além de outros nomes importantes da política nacional, como o governador de São Paulo, João Doria, e a deputada estadual, Janaina Paschoal, entre outros. O programa de estreia, com a participação de Mourão, já ultrapassa a marca de 1,3 milhão de visualizações no Youtube. Ao longo da entrevista, o vice-presidente aborda questões voltadas à pandemia da Covid-19, fala sobre a comunicação e as falhas do governo na condução do tema, além de avaliar a situação das suspensão das aulas por causa do vírus. A entrevista vai ao ar no canal da Jovem Pan no Youtube a partir das 21h30.