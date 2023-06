Direto ao Ponto entrevista Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Derrite é o entrevistado Direto ao Ponto desta segunda-feira, 26



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 26, a partir das 21h30, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Formado em direito e ciências policiais e segurança pública, o sorocabano de 38 anos ganhou projeção no comando da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, entre 2010 e 2013. Em 2018, foi eleito deputado federal tendo a luta contra a criminalidade como bandeira. Reeleito em 2022, Derrite se afastou da Câmara para aceitar o convite de Tarcísio de Freitas no governo paulista. A entrevista será conduzida pelo apresentador Adalberto Piotto, que receberá na bancada a jornalista Beatriz Manfredini, da Jovem Pan News, o procurador de Justiça César Dario Mariano da Silva, o promotor de Justiça Clever Vasconcelos e o ex-secretário nacional de Segurança Pública, coronel José Vicente.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na segunda-feira, 19, o convidado foi o senador Plínio Valério (PSDB-AM), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs no Senado Federal. Na entrevista, o parlamentar disse que as organizações têm “poder paralelo” na Amazônia e defendeu transparência na atuação do colegiado. “Vamos dar nome aos bois, levar e saber o que fizeram com o dinheiro. Hoje o ribeirinho, caboclo e pescador sofre. Ele é expulso da sua terra e vai viver na fronteira da sua terra como inimigo”, disse, questionado sobre os trabalhos da comissão que preside. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.